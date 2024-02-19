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Жена Навального присоединилась к встрече глав МИД стран ЕС

Понедельник, 19 февраля 2024, 16:43

Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который на прошлой неделе погиб в российской колонии, – 19 февраля приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует видео пресс-службы Совета ЕС, опубликованное по итогам встречи.

На видео видно, что Навальную встречают топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Бельгии (которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза) Аджа Лябиб.

"Мы выразили Юлии Навальной глубочайшие соболезнования ЕС. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин – не Россия, Россия – не Путин", – написал Боррель в Twitter (X) по итогам встречи.

Двустороннюю встречу с Навальной провела также глава бельгийского МИД.

О содержании выступления жены российского оппозиционера публично не сообщалось, но, по данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, она призвала наложить больше санкций против российского режима, тех, кто его поддерживает, и членов семьи Путина.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.

19 февраля Юлия Навальная выложила видео, где пообещала "продолжить дело" мужа.

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