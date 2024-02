Жена Навального присоединилась к встрече глав МИД стран ЕС

Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который на прошлой неделе погиб в российской колонии, – 19 февраля приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует видео пресс-службы Совета ЕС, опубликованное по итогам встречи.

На видео видно, что Навальную встречают топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Бельгии (которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза) Аджа Лябиб.

"Мы выразили Юлии Навальной глубочайшие соболезнования ЕС. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин – не Россия, Россия – не Путин", – написал Боррель в Twitter (X) по итогам встречи.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya



Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny



As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin



We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI