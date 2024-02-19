Жена Навального присоединилась к встрече глав МИД стран ЕС

Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который на прошлой неделе погиб в российской колонии, – 19 февраля приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует видео пресс-службы Совета ЕС, опубликованное по итогам встречи.

На видео видно, что Навальную встречают топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Бельгии (которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза) Аджа Лябиб.

"Мы выразили Юлии Навальной глубочайшие соболезнования ЕС. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин – не Россия, Россия – не Путин", – написал Боррель в Twitter (X) по итогам встречи.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya



Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny



As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin



We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 19, 2024

Двустороннюю встречу с Навальной провела также глава бельгийского МИД.

Very moving exchange today between Foreign Affairs Minister Hadja Lahbib and Yulia Navalnaya, the widow of Alexeï Navalny.



The presidency attaches the utmost importance to the respect for human rights and offered its condolences to the family of the Russian opposition leader. pic.twitter.com/okWQGVqRN1 — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 19, 2024

О содержании выступления жены российского оппозиционера публично не сообщалось, но, по данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, она призвала наложить больше санкций против российского режима, тех, кто его поддерживает, и членов семьи Путина.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.

19 февраля Юлия Навальная выложила видео, где пообещала "продолжить дело" мужа.