Качинського запросили дати свідчення слідчій комісії Сейму Польщі щодо скандалу з Pegasus 

Лідер тепер опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський – серед політиків, яких запросили свідчити перед слідчою комісією Сейму щодо скандалу з прослуховуванням опозиційних діячів за допомогою шпигунської програми Pegasus.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На засіданні слідчої комісії 19 лютого презентували план її роботи і визначили осіб, яких запрошують дати свідчення у справі.

Свідчити запросили лідера "Право і Справедливість" Ярослава Качинського, ексдепутатів і колишніх посадовців МВС Мацея Вонсіка і Маріуша Камінського, колишнього генпрокурора і міністра юстиції Збігнєва Зьобро, заступницю керівника "ПіС" Беату Шидло.

Очільниця комісії Магдалена Строка заявила, що Качинський є дуже важливим свідком, тому що керівна верхівка "ПіС" була залучена до ухвалення усіх важливих рішень.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus у період перебування "ПіС" при владі.

Загалом у Сеймі створили три слідчі комісії щодо дій попередньої влади.

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".