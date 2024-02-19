Укр Рус Eng

Качинського запросили дати свідчення слідчій комісії Сейму Польщі щодо скандалу з Pegasus 

Понеділок, 19 лютого 2024, 20:12

Лідер тепер опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський – серед політиків, яких запросили свідчити перед слідчою комісією Сейму щодо скандалу з прослуховуванням опозиційних діячів за допомогою шпигунської програми Pegasus.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На засіданні слідчої комісії 19 лютого презентували план її роботи і визначили осіб, яких запрошують дати свідчення у справі. 

Свідчити запросили лідера "Право і Справедливість" Ярослава Качинського, ексдепутатів і колишніх посадовців МВС Мацея Вонсіка і Маріуша Камінського, колишнього генпрокурора і міністра юстиції Збігнєва Зьобро, заступницю керівника "ПіС" Беату Шидло. 

Очільниця комісії Магдалена Строка заявила, що Качинський є дуже важливим свідком, тому що керівна верхівка "ПіС" була залучена до ухвалення усіх важливих рішень. 

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus у період перебування "ПіС" при владі.

Загалом у Сеймі створили три слідчі комісії щодо дій попередньої влади.

Детальніше про це – у статті  "Полювання на Качинського".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща