Качиньского пригласили дать показания следственной комиссии Сейма Польши по скандалу с Pegasus

Лидер теперь оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский – среди политиков, которых пригласили свидетельствовать перед следственной комиссией Сейма по скандалу с прослушиванием оппозиционных деятелей с помощью шпионской программы Pegasus.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На заседании следственной комиссии 19 февраля презентовали план ее работы и определили лиц, которых приглашают дать показания по делу.

Свидетельствовать пригласили лидера "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, экс-депутатов и бывших должностных лиц МВД Мацея Вонсика и Мариуша Каминского, бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, заместителя руководителя "ПиС" Беату Шидло.

Глава комиссии Магдалена Строка заявила, что Качиньский является очень важным свидетелем, потому что руководящая верхушка "ПиС" была привлечена к принятию всех важных решений.

Напомним, недавно премьер-министр Дональд Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus в период пребывания "ПиС" у власти.

Всего в Сейме создали три следственные комиссии по действиям предыдущей власти.

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".