Боррель: ЄС поки не ухвалив 13-ий пакет санкцій проти РФ

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що на зустрічі голів МЗС країн-членів ЄС не вдалось погодити 13-ий пакет санкцій проти Росії.

Це випливає з його слів на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи дискусії голів зовнішньополітичних відомств країн ЄС стосовно України, Боррель згадав, що ті обговорювали 13-ий пакет санкцій проти Росії.

"Я сподіваюся, що він буде затверджений до 24 лютого", – додав він.

Раніше повідомлялось, що 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії мав бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.

Минулого тижня стало відомо, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Але після зустрічі в понеділок Угорщина пообіцяла не блокувати пакет.