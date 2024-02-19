Боррель: ЕС пока не принял 13-ый пакет санкций против РФ

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС не удалось согласовать 13-ый пакет санкций против России.

Это следует из его слов на пресс-конференции по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

Комментируя дискуссии глав внешнеполитических ведомств стран ЕС относительно Украины, Боррель вспомнил, что те обсуждали 13-ый пакет санкций против России.

"Я надеюсь, что он будет утвержден до 24 февраля", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

Но после встречи в понедельник Венгрия пообещала не блокировать пакет.