FT: Угорщина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це виданню Financial Times повідомили неназвані офіційні особи, пише "Європейська правда".

За даними джерел, на вчорашньому засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій, спрямований проти майже 200 осіб та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Інший урядовець, поінформований про переговори, дипломатично схарактеризував їх як "дуже плідний обмін думками".

За його словами, угорський посол "попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

Речник посла Угорщини в ЄС не відповів на прохання про коментар.

Джерела видання зазначають, що дискусії триватимуть, і, ймовірно, міністри країн-членів піднімуть це питання на засіданні наступного тижня.

Прихильники пакета санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб встигнути до 24 лютого.

13-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого, але його вміст ще може змінитись. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.