Косово запроваджує євро в районах проживання сербської меншини

Приштина заявила, що запроваджує обіг євро, який є офіційною валютою Косова з 2002 року, та скасує використання сербського динара на півночі, де більшість складають етнічні серби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Голова Центрального банку Косова Ахмет Ісмаїлі заявив, що з четверга в північних муніципалітетах застосовуватимуться нові правила місцевих транзакцій в євро, і всі фінансові установи повинні зареєструватися протягом наступного місяця.

За його словами, нові правила не спрямовані проти сербського динара, який використовують чотири банки на 15 фінансових установ Косова.

Втім, це рішення викликало занепокоєння серед західних держав, які побоюються посилення напруженості у відносинах між Косовом та Сербією. Вони закликали Приштину відкласти цей крок.

"Євро як єдиний платіжний і купівельний засіб, чітко визначений в Республіці Косово, не є предметом переговорів", – заявив прем'єр-міністр Альбін Курті.

Водночас віцепрем'єр Беснік Біслімі пообіцяв провести кампанію з інформування громадськості, щоб "нові правила не мали негативного впливу та не покарали громадян".

Євросоюз та Сполучені Штати тиснуть на Приштину та Белград, щоб вони виконували домовленості, яких президент Сербії Александар Вучич та Курті досягли в лютому й березні.

Переговори про нормалізацію за сприяння ЄС не досягли прогресу, особливо після перестрілки у вересні минулого року між сербськими бойовиками та косовською поліцією, яка забрала життя чотирьох людей й призвела до загострення напруженості.

Як відомо, і Сербія, і Косово хочуть приєднатися до ЄС, але глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що відмова йти на компроміс ставить під загрозу їхні шанси на членство.

Раніше Курті закликав Євросоюз зняти фінансові обмеження проти Приштини, запроваджені через спалах насильства на тлі виборів у північних муніципалітетах із переважно сербським населенням.

Косовський прем’єр запевнив, що його уряд прагне провести нові вибори найближчим часом.

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Косова влітку 2023 року у відповідь на спалах насильства, пов'язаного з голосуванням на місцевих виборах у чотирьох муніципалітетах на півночі країни.

ЄС утримався від запровадження заходів проти Сербії, незважаючи на широке занепокоєння щодо виборів, що відбулися в країні минулого місяця.