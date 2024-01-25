На півночі Косова демонтували білборди з "диктаторами й агресорами" Вучичем і Путіним

У місті Звечан на півночі Косова, де мешкають переважно серби, під керівництвом міністра внутрішніх справ Джеляла Свечлі демонтували білборди з портретами "почесних жителів" – зокрема президентів Сербії та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова косовського МВС, який поділився у Facebook відео демонтажу білбордів, заявив, що "єдиним символом Сербії в межах нашої країни буде її посольство у Приштині".

"Сьогодні у Звечані були демонтовані незаконні білборди із символами й зображеннями диктаторів і агресорів, які є неприпустимими в Республіці Косово", – написав він.

На відео можна побачити, що на білборді "почесних громадян Звечана" зображені зокрема портрети Александара Вучича й Владіміра Путіна.

"Цим білбордам і зображенням фашистів і агресорів, як-то Владіміра Путіна, та ворогів нашої держави в нашій країні місця не буде", – підсумував голова МВС Косова.

Косово, яке активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, неодноразово проводило паралелі між діями Москви й Белграда.