У Словаччині пройшли протести проти уряду Фіцо, в Братиславі вийшла рекордна кількість людей

У Словаччині напередодні увечері тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Люди вийшли на протести попри не дуже сприятливу погоду, зокрема, сильний поривчастий вітер.

У словацькій столиці Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей. Видання називає таку кількість протестувальників рекордною – минулого тижня, за оцінками поліції, на акції протесту вийшло близько 26 тисяч осіб.

Aktuality

Aktuality

Протести пройшли у 24 словацьких містах, а також за кордоном – у Парижі, Кракові, Брно та Празі.

Учасники акції висловлювали своє невдоволення самим Фіцо, віцеспікером парламенту Андреєм Данко, який втік з місця ДТП, а також міністеркою культури Мартіною Шимковічовою.

Також протестувальники невдоволені суперечливою реформою щодо спецпрокуратури.

Однією з тем протестів був кандидат в президенти Петер Пеллегріні, який, на думку опозиції, "не знає, як керувати парламентом самостійно".

Головними організаторами залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.

Словацька президентка Зузана Чапутова під час виступу в парламенті країни 18 січня закликала законодавців переглянути плани змін до кримінального кодексу та розпуску спецпрокуратури, які викликали занепокоєння ЄС щодо верховенства права.