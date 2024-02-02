ЗМІ: Польща відкличе судові позови проти кліматичної політики ЄС

Польща більше не буде звертатися до суду з вимогою скасувати численні заходи ЄС щодо зміни клімату і готується відкликати позови, подані попереднім урядом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

Попередня влада Польщі багато років опитралась певним кліматичним крокам Європейського Союзу, та вибори в жовтні 2023 року ознаменували зміну позиції Варшави щодо боротьби зі зміною клімату.

Проєвропейський уряд прем'єр-міністра Дональда Туска планує офіційно відкликати свої поточні юридичні позови проти деяких основних політик Євросоюзу щодо зміни клімату у Суді ЄС.

За попередньої влади Польща подала до Суду ЄС позови, намагаючись скасувати три основні політики Європейського Союзу щодо зміни клімату.

А влітку Польща подала до Єврокомісії скаргу на Німеччину за незаконне ввезення сміття.

Джерела повідомили, що уряд Туска має намір скасувати судові справи і координує рішення між залученими міністерствами.

Уряд вже повідомив про плани змінити деякі національні кліматичні політики, щоб швидше замінити вугілля на відновлювані джерела енергії, і заявив, що будь-які зміни включатимуть підтримку постраждалих працівників та галузей промисловості.