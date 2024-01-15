Новий уряд Польщі сигналізував ЄС про зміну у кліматичній політиці

Новий уряд Польщі закликатиме ЄС прийняти план скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року, що відображає масштабні зміни в кліматичній політиці країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Європейська комісія має намір опублікувати дорожню карту для досягнення наступної кліматичної цілі ЄС 6 лютого.

А Науково-консультативна рада ЄС з питань зміни клімату рекомендувала скоротити викиди на 90-95% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.

Прибувши на неформальну зустріч міністрів навколишнього середовища ЄС у Брюсселі, Урсула Зелінська, державна секретка Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі, заявила журналістам, що Євросоюзу "абсолютно необхідно прийняти амбітні цілі, і ми повинні прийняти ціль скорочення викидів на 90%".

Вона наголосила, що це слід зробити в конструктивний спосіб, не забуваючи про соціальні аспекти.

На сьогодні лише Данія відкрито підтримала 90-відсотковий показник. Болгарія минулого тижня заявила, що ЄС повинен принаймні "серйозно обговорити" цю цифру.

На прохання уточнити, чи означає це, що Польща підтримує 90-відсоткову ціль, вона відповіла: "Ми – обережно – наближаємося до цього дуже конструктивно. Ми будемо робити все, щоб досягти цієї мети, якщо вона буде узгоджена".

Але Зелінська підкреслила, що за нового уряду на чолі з Дональдом Туском Польща більше не блокуватиме кліматичні дії ЄС – як це часто робив попередній уряд, очолюваний партією "Право і справедливість".

"Ми не можемо так продовжувати, ні Європа, ні решта світу, – сказала вона.

"Зараз ми не досягаємо безпечних кліматичних цілей, тому ми повинні активізуватися... Ми тут разом. Решта Європи може розраховувати на те, що Польща активізує наші зусилля в цьому напрямку", – додала Зелінська.

За попередньої влади Польща подала до Суду ЄС позови, намагаючись скасувати три основні політики Європейського Союзу щодо зміни клімату.

А влітку Польща подала до Єврокомісії скаргу на Німеччину за незаконне ввезення сміття.