СМИ: Польша отзовет судебные иски против климатической политики ЕС

Польша больше не будет обращаться в суд с требованием отменить многочисленные меры ЕС по изменению климата и готовится отозвать иски, поданные предыдущим правительством.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.

Предыдущая власть Польши много лет противилась определенным климатическим шагам Европейского Союза, и выборы в октябре 2023 года ознаменовали изменение позиции Варшавы по борьбе с изменением климата.

Проевропейское правительство премьер-министра Дональда Туска планирует официально отозвать свои текущие юридические иски против некоторых основных политик Евросоюза по изменению климата в Суде ЕС.

При предыдущей власти Польша подала в Суд ЕС иски, пытаясь отменить три основные политики Европейского Союза по изменению климата.

А летом Польша подала в Еврокомиссию жалобу на Германию за незаконный ввоз мусора.

Источники сообщили, что правительство Туска намерено отменить судебные дела и координирует решения между вовлеченными министерствами.

Правительство уже сообщило о планах изменить некоторые национальные климатические политики, чтобы быстрее заменить уголь на возобновляемые источники энергии, и заявило, что любые изменения будут включать поддержку пострадавших работников и отраслей промышленности.