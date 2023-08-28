Польща через суд вимагає скасувати три основні кліматичні політики ЄС 

Польща подала до Суду ЄС позови, намагаючись скасувати три основні політики Європейського Союзу щодо зміни клімату, які, на думку польського уряду, погіршать соціальну нерівність.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на опубліковані в понеділок документи, пише "Європейська правда".

Судовий позов спрямований проти закону, ухваленого цього року, який забороняє продаж нових автомобілів з викидами вуглекислого газу в ЄС з 2035 року.

"Оскаржуване регулювання накладає надмірний тягар, пов'язаний з переходом до мобільності з нульовим рівнем викидів, на європейських громадян, особливо на менш забезпечених, а також на сектор європейських автомобільних компаній", – заявила Польща у своєму позові.

Друга політика ЄС, проти якої виступає Польща, встановлює національні цілі зі скорочення викидів. У Варшаві кажуть, що вона загрожує енергетичній безпеці країни.

Третій закон про реформування вуглецевого ринку ЄС може призвести до скорочення робочих місць у вугільній галузі та посилення соціальної нерівності, заявила Польща.

Польща виробляє близько 70% електроенергії з вугілля.

Уряд Польщі хоче, щоб усі три закони були скасовані.

Кожен з них був ухвалений кваліфікованою більшістю країн-членів ЄС, але Польща заявила, що вони мали бути ухвалені одностайно, враховуючи вплив, який вони можуть мати на енергетичні баланси країн.

Євросоюз має одну з найамбітніших політик щодо зміни клімату у світі і закликав уряди використовувати гроші ЄС, щоб допомогти вразливим громадам інвестувати в екологічно чисту енергетику.

"Фонд справедливого переходу" ЄС у розмірі 17,5 мільярда євро призначений для підтримки громад, які постраждали від відмови від викопного палива.

Найбільша частка цього фонду призначена для Польщі. Але Брюссель попередив, що плани польського уряду продовжити термін експлуатації вугільної шахти в Турові до 2040 року можуть означати, що регіон не зможе отримати доступ до цих грошей.

Тільки влітку цього року Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС.

Нагадаємо, раніше у липні Польща подала до Єврокомісії скаргу на Німеччину за незаконне ввезення сміття.