Загиблі й постраждалі на півдні України волонтери-іноземці були зі швейцарської організації

Двоє іноземних волонтерів, які загинули на півдні України 1 лютого внаслідок російського обстрілу, та їхні постраждалі колеги були з місії швейцарської церковної гуманітарної організації HEKS EPER.

Про це повідомили на сторінці організації, пише "Європейська правда".

EKS/EPER на сторінці своєї української місії повідомила, що 1 лютого "на південному сході України" двоє їхніх співробітників загинули і ще кілька отримали поранення. Інші деталі обіцяють повідомити згодом.

Організація не вказує конкретного місця події, проте з їхньої сторінки відомо, що вони мають гуманітарний хаб у тому числі у Херсоні і він вже потрапляв під обстріл в кінці грудня. На цей час повідомляли лише про один інцидент 1 лютого із загибеллю двох іноземних волонтерів і пораненням ще кількох – у Бериславі на Херсонщині.

"Наші серця з родинами та друзями наших дорогих колег… Спеціальна оперативна група в головному офісі HEKS/EPER в Цюриху невпинно працює над забезпеченням безпечної евакуації постраждалих співробітників", – додали у місії.

МЗС Швейцарії засудило обстріл і наголосило, що будь-які атаки, спрямовані на цивільних, є порушенням міжнародного гуманітарного права.

#Ukraine | The FDFA strongly condemns the attack that killed and injured employees of the 🇨🇭 NGO HEKS/EPER in 🇺🇦



We extend our deepest condolences and support to their families.



Any attack on civilians is unacceptable & in total contradiction to #IHL.#NotATarget pic.twitter.com/1bcA1Jbu7T