Погибшие и пострадавшие на юге Украины волонтеры-иностранцы были из швейцарской организации

Двое иностранных волонтеров, погибших на юге Украины 1 февраля в результате российского обстрела, и их пострадавшие коллеги были из миссии швейцарской церковной гуманитарной организации HEKS/EPER.

Об этом сообщили на странице организации, пишет "Европейская правда".

HEKS/EPER на странице своей украинской миссии сообщила, что 1 февраля "на юго-востоке Украины" двое их сотрудников погибли и еще несколько получили ранения. Другие детали обещают сообщить позже.

Организация не указывает конкретного места происшествия, однако с их страницы известно, что у них действует гуманитарный хаб в том числе в Херсоне и он уже попадал под обстрел в конце декабря. В настоящее время сообщали только об одном инциденте 1 февраля с гибелью двух иностранных волонтеров и ранением еще нескольких – в Бериславе на Херсонщине.

"Наши сердца с семьями и друзьями наших дорогих коллег... Специальная оперативная группа в главном офисе HEKS/EPER в Цюрихе неустанно работает над обеспечением безопасной эвакуации пострадавших сотрудников", – добавили в миссии.

МИД Швейцарии осудил обстрел и подчеркнул, что любые атаки, направленные на гражданских, являются нарушением международного гуманитарного права.

#Ukraine | The FDFA strongly condemns the attack that killed and injured employees of the 🇨🇭 NGO HEKS/EPER in 🇺🇦



We extend our deepest condolences and support to their families.



Any attack on civilians is unacceptable & in total contradiction to #IHL.#NotATarget pic.twitter.com/1bcA1Jbu7T