Погибшие и пострадавшие на юге Украины волонтеры-иностранцы были из швейцарской организации
Двое иностранных волонтеров, погибших на юге Украины 1 февраля в результате российского обстрела, и их пострадавшие коллеги были из миссии швейцарской церковной гуманитарной организации HEKS/EPER.
Об этом сообщили на странице организации, пишет "Европейская правда".
HEKS/EPER на странице своей украинской миссии сообщила, что 1 февраля "на юго-востоке Украины" двое их сотрудников погибли и еще несколько получили ранения. Другие детали обещают сообщить позже.
Организация не указывает конкретного места происшествия, однако с их страницы известно, что у них действует гуманитарный хаб в том числе в Херсоне и он уже попадал под обстрел в конце декабря. В настоящее время сообщали только об одном инциденте 1 февраля с гибелью двух иностранных волонтеров и ранением еще нескольких – в Бериславе на Херсонщине.
"Наши сердца с семьями и друзьями наших дорогих коллег... Специальная оперативная группа в главном офисе HEKS/EPER в Цюрихе неустанно работает над обеспечением безопасной эвакуации пострадавших сотрудников", – добавили в миссии.
МИД Швейцарии осудил обстрел и подчеркнул, что любые атаки, направленные на гражданских, являются нарушением международного гуманитарного права.
#Ukraine | The FDFA strongly condemns the attack that killed and injured employees of the 🇨🇭 NGO HEKS/EPER in 🇺🇦— Swiss MFA (@SwissMFA) February 2, 2024
We extend our deepest condolences and support to their families.
Any attack on civilians is unacceptable & in total contradiction to #IHL.#NotATarget pic.twitter.com/1bcA1Jbu7T
Напомним, вечером 1 февраля глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате российского обстрела в Бериславе погибли двое волонтеров – граждан Франции и еще трое их коллег получили ранения, пострадал также активист украинского представительства организации.
На инцидент отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.