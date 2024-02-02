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Макрон і Зеленський відреагували на загибель волонтерів з Франції у Бериславі

П'ятниця, 2 лютого 2024, 13:21

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський відреагували на загибель на Херсонщині двох французьких волонтерів внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон назвав обстріл, що спричинив загибель волонтерів, "підлим і негідним вчинком". 

"Мої думки з їхніми близькими та постраждалими колегами. Висловлюю солідарність з усіма волонтерами, які долучаються і допомагають населенню". – додав президент Франції. 

Зеленський зазначив, що це чергове свідчення того, що російський терор "не знає кордонів і не розрізняє між громадянами різних країн", а Україна завжди буде вдячною французьким волонтерам, які приїхали допомагати. 

"Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю швидкого одужання іншим, хто постраждав внаслідок цього жахливого обстрілу", – додав він. 

Нагадаємо, увечері 1 лютого очільник Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинули двоє волонтерів-громадян Франції і ще троє їхніх колег отримали поранення, постраждав також активіст українського представництва організації.

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