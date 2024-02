Макрон і Зеленський відреагували на загибель волонтерів з Франції у Бериславі

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський відреагували на загибель на Херсонщині двох французьких волонтерів внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон назвав обстріл, що спричинив загибель волонтерів, "підлим і негідним вчинком".

"Мої думки з їхніми близькими та постраждалими колегами. Висловлюю солідарність з усіма волонтерами, які долучаються і допомагають населенню". – додав президент Франції.

Зеленський зазначив, що це чергове свідчення того, що російський терор "не знає кордонів і не розрізняє між громадянами різних країн", а Україна завжди буде вдячною французьким волонтерам, які приїхали допомагати.

Russian terror knows no boundaries or victims' nationalities. The brave French aid workers assisted people and we will always be grateful for their humanity. My condolences go out to their loved ones. I wish speedy recovery to the others who were injured in this horrific attack. https://t.co/j5LF1Jqp83