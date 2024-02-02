У Польщі антиукраїнська партія призупинила членство свого скандального депутата

Ультраправа польська партія "Конфедерація" повідомила про призупинення членства свого скандального депутата Гжегожа Брауна, проти якого відкрили кримінальне провадження.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, 2 лютого журналістам оголосила речниця "Конфедерації" Єва Зайончковська-Гернік.

За її словами, у "Конфедерації" ще 24 січня одноголосно схвалили призупинення членства в партії депутата Брауна.

"Загалом у цьому немає нічого незвичайного, Гжегож Браун тепер може вільно здійснювати свій депутатський мандат. Ось і весь коментар "Конфедерації", – додала Зайончковська-Гернік.

На запитання, чому партія не повідомила про це рішення раніше, речниця "Конфедерації" відповіла, що "тут немає абсолютно ніякої теорії змови, Гжегож Браун сам міг би дати громадськості цю інформацію, але він цього не зробив".

Минулого місяця Сейм Польщі зняв недоторканність із Брауна. Прокуратура має намір оголосити йому звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, зокрема йдеться про гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку 2022 року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.