Сейм Польщі позбавив імунітету скандального антиукраїнського депутата

У середу Сейм Польщі зняв недоторканність з депутата антиукраїнської "Конфедерації" Гжегожа Брауна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прокуратура має намір пред'явити Браунові звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, в тому числі гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

Регламентна комісія Сейму раніше проголосувала за зняття недоторканності з Брауна. Подання про зняття недоторканності з політика "Конфедерації" представив на цьому засіданні окружний прокурор Варшави Маріуш Дубовський.

Він повідомив, що Окружна прокуратура у Варшаві провела досудове слідство, "в ході якого були зібрані докази, які достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину депутатом Гжегожем Брауном".

Прокурор вказав, що звинувачення проти Брауна стосуються, серед іншого, знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образи об'єкта релігійної пошани.

За словами Брауна, сформульовані проти нього звинувачення містять "явні і очевидні інсинуації і контрфактичні твердження, що не відповідають реальному стану справ, матеріальній правді". Він стверджував, що матеріали, викладені в заяві, містять "сфабриковані цитати і вигадки"; заявив, що деякі з інкримінованих йому діянь взагалі не мали місця, і це можна встановити на підставі аудіо-відеозаписів.

Розгляд справи Брауна набув розголосу після того, як 12 грудня минулого року він використав вогнегасник, щоб загасити ханукальні свічки, які були запалені під час церемонії в Сеймі.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.