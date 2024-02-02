В Польше антиукраинская партия приостановила членство своего скандального депутата

Ультраправая польская партия "Конфедерация" сообщила о приостановлении членства своего скандального депутата Гжегожа Брауна, против которого открыли уголовное производство.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, 2 февраля журналистам объявила пресс-секретарь "Конфедерации" Ева Зайончковска-Герник.

По ее словам, в "Конфедерации" еще 24 января единогласно одобрили приостановление членства в партии депутата Брауна.

"В целом в этом нет ничего необычного, Гжегож Браун теперь может свободно осуществлять свой депутатский мандат. Вот и весь комментарий "Конфедерации", – добавила Зайончковска-Герник.

На вопрос, почему партия не сообщила об этом решении раньше, пресс-секретарь "Конфедерации" ответила, что "здесь нет абсолютно никакой теории заговора, Гжегож Браун сам мог бы дать общественности эту информацию, но он этого не сделал".

В прошлом месяце Сейм Польши снял неприкосновенность с Брауна. Прокуратура намерена объявить ему обвинения по семи пунктам, касающимся действий, совершенных между 2022 и 2023 годами, в том числе тушение ханукальных свечей в Сейме огнетушителем.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Гжегож Браун ранее призвал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале 2022 года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.