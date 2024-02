Глава Еврокомиссии почтила память Небесной сотни: Украина победит и будет в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что спустя десятилетия после Революции достоинства видение и идеалы героев Небесной сотни восторжествовали, и Украина займет свое место в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

"Сегодня мы чтим память Героев Небесной сотни – отважных людей, которые отдали свою жизнь на Майдане за свободу Украины в 2014 году. Десятилетие спустя их видение и идеалы победили.

Украина победит и займет свое место в нашем Союзе", – написала фон дер Ляйен.

