У Шотландії майже визначився наступний перший міністр

Наступним першим міністром Шотландії очікувано стане Джон Свінні від Шотландської національної партії, раніше заступник першого міністра, – після того, як він залишився єдиним кандидатом.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Джона Свінні за кілька годин очікувано визначать наступним лідером Шотландської національної партії, після того, як його потенційний конкурент Грем Маккормік вирішив зняти свою кандидатуру.

Маккормік зібрав достатню кількість голосів на свою підтримку, щоб висувати кандидатуру, але вирішив не брати участі у перегонах та підтримати Свінні, оскільки вони поділяють думки щодо викликів, які стоять перед партією та урядом.

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60-річний Свінні вже очолював Шотландську національну партію у період з 2000 до 2004 року.

Нагадаємо, минулого тижня попередній лідер партії та перший міністр Шотландії Хумза Юсаф пішов у відставку перед очікуваним вотумом недовіри. Його уряд, однак, пережив вотум недовіри, викликаний розривом коаліційної угоди із "Зеленими" через розбіжності щодо кліматичної політики.