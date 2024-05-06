Кулеба назвав три складові для успіху розвитку європейського оборонпрому
Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба вважає, що є три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості.
Про це він сказав у своєму зверненні до Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Перша складова, за словами міністра, – це створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів.
Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів, вважає міністр.
Друга складова – це довгострокове планування, контракти та закупівлі.
На думку Кулеби, стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і "ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях".
Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями України та ЄС.
Міністр підкреслив, що сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. За його словами, багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні.
На форумі у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив переконання, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
А єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.