Кулеба назвав три складові для успіху розвитку європейського оборонпрому

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба вважає, що є три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості.

Про це він сказав у своєму зверненні до Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Перша складова, за словами міністра, – це створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів.

Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів, вважає міністр.

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Друга складова – це довгострокове планування, контракти та закупівлі.

На думку Кулеби, стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і "ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях".

Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Міністр підкреслив, що сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. За його словами, багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні.

На форумі у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив переконання, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

А єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.