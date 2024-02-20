Швеция предоставит Украине боевые катера в пакете помощи на 630 млн евро

Правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведский вещатель SVT.

Этот пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, является уже 15-м, который Швеция направляет Украине. Он включает:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые ракеты модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

По словам министра обороны Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.

"В конце концов, речь идет о человечности и порядочности", – заявил на пресс-конференции Йонсон.

"Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции и ее интересов", – добавил он.

Вместе с предыдущими пакетами, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила поддержки Киеву в целом уже на чуть более чем 30 миллиардов шведских крон (2,7 млрд евро).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно посодействовать поставке артиллерийских снарядов в Украину.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.