КДБ Білорусі затримав офіцера запасу: стверджують, що працював на Україну
Співробітники Комітету держбезпеки Білорусі затримали офіцера запасу, який, як стверджують, працював на спецслужби України.
Як пише "Європейська правда", інформацію про це озвучили в ефірі телеканалу "Беларусь 1", повідомляє БЕЛТА.
За даними державних ЗМІ Білорусі затриманим виявився Микола Степанович Воропай, який народився у Сумській області. При ньому нібито був документ із грифом "Цілком таємно", який, як стверджують, він купив для української розвідки.
В ефірі також показали самого затриманого який розповів, що українські спецслужби цікавилися спільними навчаннями Білорусі та РФ, а також секретні документи, пов'язані з навчаннями ОДКБ.
Білоруські ЗМІ стверджують, що затриманий був завербований українським офіцером Петром Бобирем. Він передавав інформацію українському офіцеру не тільки особисто, а й завантажуючи дані на "хмарні" сервіси.
Під час затримання в машині Миколи Воропая нібито виявили близько 800 документів, які він роздобув під час роботи на силові структури. У нього також вилучили чимало флешок з аналогічним вмістом.
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