Низка західних дипломатів у Києві вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Низка західних послів у Києві взяли участь у пам’ятних заходах до 10-ї річниці масового розстрілу протестувальників на Майдані та опублікували свої заяви з цього приводу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мартін Гарріс записав звернення українською та зазначив у ньому, що жертва Небесної сотні – Їхня жертва – нагадування, що демократію не можна сприймати як щось, що гарантовано є саме по собі.

У ці дні Україна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні.

Уже 10 років їхні діти та мільйони українців борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем.#деньГероївНебесноїСотні #Євромайдан #НебеснаСотня#StandWithUkraine pic.twitter.com/6hgWsDAVtk February 20, 2024

"Це були люди з різних верств населення і різних національностей, але вони об’єдналися, щоб відстояти вільну європейську Україну і сказати рішуче "ні" корупції та жорстокості тодішнього політичного режиму…Уже 10 років їхні діти та мільйони українців борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем", – зазначив посол.

"Ці звичайні чоловіки і жінки віддали життя за право українців обирати своє майбутнє", – зазначила у зверненні посол США Бріджит Брінк, додавши, що Революція гідності стала потужним сигналом про європейські прагнення українців.

Today we honor the memory of the Heavenly Hundred – ordinary men and women who gave their lives for the right of Ukrainians to choose their own future. pic.twitter.com/szJJoJzqqN — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 20, 2024

"Це були хоробрі люди, що віддали життя на Майдані за свободу України у 2014 році, і за її європейське майбутнє", – написав посол Австрії Арад Бенько.

Today, we pay tribute to the Heavenly Hundred Heroes – the brave people who sacrificed their lives on the Maidan for Ukraine's freedom in 2014. For Ukraine‘s European future.

🇦🇹🤝🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/7ORnWgr8Xk — Arad Benkö (@AradBenkoe) February 20, 2024

Був присутній також посол Франції Гаель Вейсьєр, посол Німеччини Мартін Єгер.

Very moving to pay tribute this morning to the 107 brave 🇺🇦 who were killed in the fight for liberty and an 🇪🇺 future. #Maidan10years https://t.co/Sc8vRwTAMp — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) February 20, 2024

Дописи у пам'ять про Небесну сотню опублікували багато західних лідерів і дипломатичних місій.

Президентка Єврокомісії у своєму дописі заявила, що Україна переможе і буде членом ЄС.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте закликала озброїти Україну і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.

А очільник МЗС Чехії нагадав, що фактично війна Росії проти України триває з 20 лютого 2014 року, почавшись анексією Криму, а апетити Кремля після того тільки зросли.