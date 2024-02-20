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Низка західних дипломатів у Києві вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

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Вівторок, 20 лютого 2024, 12:45

Низка західних послів у Києві взяли участь у пам’ятних заходах до 10-ї річниці масового розстрілу протестувальників на Майдані та опублікували свої заяви з цього приводу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Посол Британії Мартін Гарріс записав звернення українською та зазначив у ньому, що жертва Небесної сотні – Їхня жертва – нагадування, що демократію не можна сприймати як щось, що гарантовано є саме по собі.

"Це були люди з різних верств населення і різних національностей, але вони об’єдналися, щоб відстояти вільну європейську Україну і сказати рішуче "ні" корупції та жорстокості тодішнього політичного режиму…Уже 10 років їхні діти та мільйони українців борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем", – зазначив посол. 

"Ці звичайні чоловіки і жінки віддали життя за право українців обирати своє майбутнє", – зазначила у зверненні посол США Бріджит Брінк, додавши, що Революція гідності стала потужним сигналом про європейські прагнення українців.

"Це були хоробрі люди, що віддали життя на Майдані за свободу України у 2014 році, і за її європейське майбутнє", – написав посол Австрії Арад Бенько. 

Був присутній також посол Франції Гаель Вейсьєр, посол Німеччини Мартін Єгер.

Дописи у пам'ять про Небесну сотню опублікували багато західних лідерів і дипломатичних місій. 

Президентка Єврокомісії у своєму дописі заявила, що Україна переможе і буде членом ЄС.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте закликала озброїти Україну і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.

А очільник МЗС Чехії нагадав, що фактично війна Росії проти України триває з 20 лютого 2014 року, почавшись анексією Криму, а апетити Кремля після того тільки зросли.

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