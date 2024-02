Ряд западных дипломатов в Киеве почтили память героев Небесной сотни

Ряд западных послов в Киеве приняли участие в памятных мероприятиях к 10-й годовщине массового расстрела протестующих на Майдане и опубликовали свои заявления по этому поводу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Временно поверенный в делах миссии посольства Британии Николас Харрокс записал обращение на украинском и отметил в нем, что жертва Небесной сотни – это напоминание, что демократию нельзя воспринимать как нечто, что гарантировано само по себе.

У ці дні Україна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні.

Уже 10 років їхні діти та мільйони українців борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем.#деньГероївНебесноїСотні #Євромайдан #НебеснаСотня#StandWithUkraine pic.twitter.com/6hgWsDAVtk February 20, 2024

"Это были люди из разных слоев населения и разных национальностей, но они объединились, чтобы отстоять свободную европейскую Украину и сказать решительное "нет" коррупции и жестокости тогдашнего политического режима... Уже 10 лет их дети и миллионы украинцев борются против тирании за свободу, идентичность и собственное место под солнцем", – отметил посол.

"Эти обычные мужчины и женщины отдали жизнь за право украинцев выбирать свое будущее", – отметила в обращении посол США Бриджит Бринк, добавив, что Революция достоинства стала мощным сигналом о европейских стремлениях украинцев.

Today we honor the memory of the Heavenly Hundred – ordinary men and women who gave their lives for the right of Ukrainians to choose their own future. pic.twitter.com/szJJoJzqqN — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 20, 2024

"Это были храбрые люди, отдавшие жизнь на Майдане за свободу Украины в 2014 году, и за ее европейское будущее", – написал посол Австрии Арад Бенько.

Today, we pay tribute to the Heavenly Hundred Heroes – the brave people who sacrificed their lives on the Maidan for Ukraine's freedom in 2014. For Ukraine‘s European future.

🇦🇹🤝🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/7ORnWgr8Xk — Arad Benkö (@AradBenkoe) February 20, 2024

Участие в памятных мероприятиях также приняли посол Франции Гаэль Вейсьер и посол Германии Мартин Йегер.

Very moving to pay tribute this morning to the 107 brave 🇺🇦 who were killed in the fight for liberty and an 🇪🇺 future. #Maidan10years https://t.co/Sc8vRwTAMp — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) February 20, 2024

Сообщения в память о Небесной сотне опубликовали многие западные лидеры.

Президент Еврокомиссии в своей заметке заявила, что Украина победит и будет членом ЕС.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала вооружить Украину и доказать, что Россия не имеет влияния на решения ЕС и НАТО.

А глава МИД Чехии напомнил, что фактически война России против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года, начавшись аннексией Крыма, а аппетиты Кремля после того только выросли.