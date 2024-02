Посол України засудив дії польських фермерів, які розсипали зерно з України

Посол України у Польщі Василь Зварич назвав негідними дії польських протестувальників, які розсипали українське зерно з вантажного потяга.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Посол висловив рішучий осуд діям фермерів, які висипали з вагона українське зерно біля КПП "Медика – Шегині".

Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!