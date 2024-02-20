Посол України засудив дії польських фермерів, які розсипали зерно з України

Посол України у Польщі Василь Зварич назвав негідними дії польських протестувальників, які розсипали українське зерно з вантажного потяга.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Посол висловив рішучий осуд діям фермерів, які висипали з вагона українське зерно біля КПП "Медика – Шегині".

Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie! February 20, 2024

"Поліція має рішуче відреагувати і покарати тих, хто порушує закон. Такі дії є зневагою до роботи українських аграріїв в умовах російської агресії, зневагою до себе самих і до інших людей. Сором і ганьба, панове!", – відреагував посол.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. Це стало другим таким інцидентом за час протестів, але вперше – на залізниці.

У вівторок акції польських фермерів проходять у десятках місць по всій території країни, у тому числі на пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Держприкордонслужба України поділилася інформацією про орієнтовні години блокування руху.

МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.