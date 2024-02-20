Посол Украины осудил действия польских фермеров, рассыпавших украинское зерно

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал недостойными действия польских протестующих, которые рассыпали украинское зерно из грузового вагона.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Посол выразил решительное осуждение действиям фермеров, высыпавших из вагона украинское зерно возле КПП "Медыка – Шегини".

Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie! February 20, 2024

"Полиция должна решительно отреагировать и наказать тех, кто нарушает закон. Такие действия являются пренебрежением к работе украинских аграриев в условиях российской агрессии, пренебрежением к себе самим и к другим людям. Стыд и позор, господа!" – отреагировал посол.

Как сообщалось, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути. Это стало вторым таким инцидентом за время протестов, но впервые – на железной дороге.

Во вторник акции польских фермеров проходят в десятках мест по всей территории страны, в том числе на пунктах пропуска на границе с Украиной.

Госпогранслужба поделилась информацией об ориентировочных часах блокирования движения.

МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.