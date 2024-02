Посол Украины осудил действия польских фермеров, рассыпавших украинское зерно

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал недостойными действия польских протестующих, которые рассыпали украинское зерно из грузового вагона.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Посол выразил решительное осуждение действиям фермеров, высыпавших из вагона украинское зерно возле КПП "Медыка – Шегини".

Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!