Противники закону про "іноагентів" продоважать протести у Тбілісі

18 травня у Тбілісі пройде одразу кілька акцій та маршів проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Протестувальники зберуться біля парламенту, але перед цим пройдуть до законодавчого органу з різних локацій.

Зокрема, о 15:00 заплановано ходу студентів від парку "Мзіурі".

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О 17:00 пройде організований студентами марш до парламенту з території, що прилягає до виставки "Експо Джорджія", а о 18:00 до парламенту прийдуть "білі халати" – лікарі, медсестри та інші медичні працівники.

"Ми не втомимося і продовжимо протестувати проти "російського закону" в інших частинах міста", – заявляють організатори акцій.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.

Масові протести в Грузії проти закону, який, за словами ЄС, не відповідає цінностям Євросоюзу та віддаляє країну від вступу в об’єднання, тривають понад місяць.

Напередодні противники закону не протестували, оскільки в Тбілісі за підтримки партії влади пройшла хода, присвячена Дню святості сім'ї.

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