США: Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Про це повідомило розвідувальне управління Пентагону, чиї дані наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту, йдеться в оцінці розвідувального управління Міністерства оборони США, яка була узагальнена в доповіді генінспектора Роберта Сторча, що здійснює нагляд за допомогою Україні.

"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, і почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів Російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", – йдеться в доповіді.

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Хоча атаки України на нафтопереробні заводи в РФ спрямовані на виснаження запасів пального та експортних надходжень для путінських збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого нападу 21 січня на завод ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності – треті за величиною в світі – і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці.

Нагадаємо, в березні у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі

Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Міністр оборони США Ллойд Остін критично висловлював про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.