Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на заході у Берліні розповіла про те, як Росія постійно нападає на своїх сусідів, і назвала її країною, яка не знає своїх кордонів.

Заяву Зурабішвілі наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Вона, зокрема, навела приклад з історії нападів РФ на Грузію і зазначила, що подібне можна розповісти "майже про всіх сусідів Росії".

"Аналогічну історію можна розповісти про Україну, Молдову, майже про всіх сусідів Росії, включно з малими кавказькими державами і мовами, що нині зникли, і які на власній плоті та крові відчули, що значить бути сусідом країни, яка не знає своїх кордонів, яка не визнає й не поважає суверенітету, незалежності та свободи, не визнає найвищих цінностей – людського життя та гідності", – підкреслила вона.

Президентка додала, що визнання дотримання цих цінностей і є демократією.

"Саме це і є демократія. Не тому, що це обов'язково найкраща політична система сама по собі. Ми знаємо, що демократія вимагає незалежних інституцій, неупередженого суду, балансу сил, поваги меншин, і ми боремося за досягнення цього", – сказала вона.

На початку січня Зурабішвілі заявила, що завжди мала відчуття, що її країна впродовж століть має одного ворога – Росію.

Вона також заявляла, що неприємно, коли у Грузії розмовляють мовою ворога – російською мовою.