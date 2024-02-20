Президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии в Берлине рассказала о том, как Россия постоянно нападает на своих соседей, и назвала ее страной, которая не знает своих границ.

Заявление Зурабишвили приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Она, в частности, привела пример из истории нападений РФ на Грузию и отметила, что подобное можно рассказать "почти обо всех соседях России".

"Аналогичную историю можно рассказать об Украине, Молдове, почти обо всех соседях России, включая малые кавказские государства и языки, которые сейчас исчезли, и которые на собственной плоти и крови почувствовали, что значит быть соседом страны, которая не знает своих границ, которая не признает и не уважает суверенитет, независимость и свободу, не признает высших ценностей – человеческой жизни и достоинства", – подчеркнула она.

Президент добавила, что признание соблюдения этих ценностей и есть демократия.

"Именно это и есть демократия. Не потому, что это обязательно лучшая политическая система сама по себе. Мы знаем, что демократия требует независимых институтов, беспристрастного суда, баланса сил, уважения меньшинств, и мы боремся за достижение этого", – сказала она.

Ранее Зурабишвили отметила, что всегда имела ощущение, что ее страна на протяжении веков имеет одного врага – Россию.

Она также заявляла, что неприятно, когда в Грузии разговаривают на языке врага – на русском языке.