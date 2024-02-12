Конкурентка Трампа про його заяву щодо НАТО: Не можна ставати на бік агресора

Претендентка на номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року в США Ніккі Гейлі прокоментувала слова свого конкурента Дональда Трампа, що, перебуваючи на посаді, він погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю CBS.

"Не можна ставати на бік того, хто вторгся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через (президента РФ) Путіна. Не ставайте на бік того, хто продовжує брехати", – зазначила Гейлі.

На запитання, чи буде вона підтримувати принцип НАТО про те, що напад на одного є нападом на всіх, якщо стане президенткою, претендентка на номінацію від республіканців відповіла ствердно.

"НАТО – це історія успіху протягом останніх 75 років... НАТО дозволяє нам запобігати війні. Ми повинні завжди зосереджуватися на запобіганні війні", – вказала Гейлі.

За її словами, США потрібні друзі, і щоб союзники по НАТО зробили свій внесок, "є способи зробити це, не сидячи і кажучи Росії: роби, що хочеш з цими країнами".

"Це не те, чого ми хочемо. Якщо ви помітили, Росія ніколи не вторгалася в країни НАТО. Вони вторглися в Грузію, Молдову та Україну. Вони насправді дуже бояться НАТО", – резюмувала Гейлі.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

У Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.