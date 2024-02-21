У Сеймі Польщі спалахнув новий скандал через помилкове покарання депутатки "ПіС"

Спікеру Сейму Польщі Шимону Головні доведеться перепросити перед депутаткою опозиційної партії "Право і справедливість", яку помилково визначили як учасницю сутичок з охороною і покарали позбавленням зарплати.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Депутатка "ПіС" Катаржина Суйка обурилася тим, що її назвали серед депутатів, які брали участь у сутичках з охороною Сейму, і покарали за це. Депутатка заявила, що не скоювала дій, які їй приписують.

Згодом Шимон Головня визнав, що сталася помилка та перепросив Катаржину Суйку за ситуацію.

Він пояснив, що подальші перевірки виявили, що представники охорони, які аналізували відеозаписи, неправильно ідентифікували і прийняли за цю депутатку її колегу.

"Відтак я розпорядився, щоб начальник охорони сьогодні попросив вибачення у депутатки Суйки, і я особисто попрошу у неї вибачення", – сказав Шимон Головня.

"Сьомою особою, яка порушила порядок того дня і долучилася до сутичок з охороною спікера, була не Катаржина Суйка, а Агнешка Гурська. Начальник охорони особисто перепросить перед депутаткою", – повідомили в інформаційному центрі Сейму.

Нагадаємо, сутички з охороною спікера сталися, коли позбавлені мандатів через обвинувальний вирок суду проти них депутати "ПіС" та експосадовці МВС Маріуш Камінський і Мацей Вонсік спробували зайти до Сейму з групою однопартійців.

Спікер Сейму після інциденту заявив, що це повинно мати наслідки для залучених депутатів.

У вівторок президія Сейму за клопотанням спікера вирішила на три місяці позбавити цих депутатів заробітної плати за їхню роль у подіях.