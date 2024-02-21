В Сейме Польши вспыхнул новый скандал из-за ошибочного наказания депутата "ПиС"

Спикеру Сейма Польши Шимону Головне придется извиниться перед депутатом оппозиционной партии "Право и справедливость", которую ошибочно определили как участницу столкновений с охраной и наказали лишением зарплаты.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Депутат "ПиС" Катаржина Суйка возмутилась тем, что ее назвали среди депутатов, которые участвовали в столкновениях с охраной Сейма, и наказали за это. Депутат заявила, что не совершала действий, которые ей приписывают.

Впоследствии Шимон Головня признал, что произошла ошибка, и извинился перед ней за ситуацию.

Он пояснил, что дальнейшие проверки обнаружили, что представители охраны, которые анализировали видеозаписи, неправильно идентифицировали и приняли за эту депутатку ее коллегу.

"Поэтому я распорядился, чтобы начальник охраны сегодня извинился перед депутатом Суйкой, и я лично попрошу у нее прощения", – сказал Шимон Головня.

"Седьмым лицом, которое нарушило порядок в тот день и присоединилось к столкновениям с охраной спикера, была не Катаржина Суйка, а Агнешка Гурска. Начальник охраны лично извинится перед депутатом", – сообщили в информационном центре Сейма.

Напомним, столкновения с охраной спикера произошли, когда лишенные мандатов из-за обвинительного приговора суда против них депутаты "ПиС" и экс-чиновники МВД Мариуш Каминский и Мацей Вонсик попытались зайти в Сейм с группой однопартийцев.

Спикер Сейма после инцидента заявил, что это должно иметь последствия для привлеченных депутатов.

Во вторник президиум Сейма по ходатайству спикера решил на три месяца лишить этих депутатов заработной платы за их роль в событиях.