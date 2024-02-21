Протесты польских фермеров: Зеленский предлагает властям Польши встречу на границе

Европейский Союз, который находится на финальном этапе введения 13-го пакета антироссийских санкций, через несколько недель начнет работу над следующим пакетом.

Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Несмотря на все экономические санкции, введенные после 24 февраля 2022 года, российская экономика остается устойчивой, и Кремлю удалось нарастить свое военное производство.

По словам нескольких дипломатов ЕС, работа над следующим, 14-м раундом санкций, как ожидается, начнется в ближайшие несколько недель, пишет издание.

В этом пакете ЕС сосредоточится на секторальных аспектах, которые остаются неурегулированными.

Постоянные представители ЕС 21 февраля дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным СМИ, в этом пакете также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.