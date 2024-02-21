Санкції щодо продукції з РФ знизили б напругу виробників у ЄС – посол України

Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу.

Про це розповів посол України в ЄС Всеволод Ченцов під час розмови з українськими ЗМІ у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

"У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції", – зазначив Ченцов.

За його словами, у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав-членів.

"Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС", – сказав Ченцов.

Тим часом у Латвії підняли питання про заборону імпорту зерна з Російської Федерації до ЄС та можливість провозити його лише транзитом для експорту в треті країни.