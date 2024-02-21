Тисячі людей по всій Словаччині вшанували річницю вбивства журналіста Куцяка

Тисячі людей зібралися на площі Свободи в Братиславі в середу ввечері на пам'ятну акцію, присвячену шостій річниці вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Teraz.

Подібні акції відбулися також у трьох десятках міст Словаччини та за кордоном.

У столиці пам'ятний мітинг розпочався хвилиною мовчання, після чого до присутніх звернулися батьки Яна Куцяка та мати Мартіни Кушнірової.

Акція у Братиславі фото: TASR

На сцену також вийшли представники засобів масової інформації, міжнародних організацій, що опікуються журналістами, неурядових організацій та митці.

Натовп також вигукував "Досить Фіцо!", "Фіцо, виходь!", "Боягуз!", "Боягузи!" або "Ганьба!". Люди заявили політикам керівної коаліції на чолі з прем’єром Робертом Фіцо, що вони не схилятимуть перед ними голови.

21 лютого 2018 року журналіст Ян Куцяк та його наречена Мартіна Кушнірова були вбиті у своєму родинному будинку у Велькій Мачі в Галантському районі. Найбільш вірогідним мотивом, на думку поліції, була його журналістська діяльність, пов'язана з проведенням журналістських розслідувань.

У справі винесено три остаточні вироки. Виконавці вбивства, Мирослав Марчек і Томаш Сабо, отримали 25 років позбавлення волі, Золтан Андрушко – 15 років позбавлення волі.

Роберт Фіцо у зв’язку з резонансним убивством Куцяка був змушений подати у відставку з посади прем’єр-міністра в 2018 році на тлі масових протестів.