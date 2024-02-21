Тысячи людей по всей Словакии почтили годовщину убийства журналиста Куцяка

Тысячи людей собрались на площади Свободы в Братиславе в среду вечером на памятную акцию, посвященную шестой годовщине убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Teraz.

Подобные акции состоялись также в трех десятках городов Словакии и за рубежом.

В столице памятный митинг начался минутой молчания, после чего к собравшимся обратились родители Яна Куцяка и мать Мартины Кушнировой.

Акция в Братиславе ФОТО: TASR

На сцену также вышли представители средств массовой информации, международных организаций, занимающихся журналистами, неправительственных организаций и художники.

Толпа также выкрикивала "Хватит Фицо!", "Фицо, выходи!", "Трус!", "Трусы!" или "Позор!". Люди заявили политикам правящей коалиции во главе с премьером Робертом Фицо, что они не будут склонять перед ними головы.

21 февраля 2018 года журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в своем семейном доме в Велькой Маче в Галантском районе. Наиболее вероятным мотивом, по мнению полиции, была его журналистская деятельность, связанная с проведением журналистских расследований.

По делу вынесены три окончательных приговора. Исполнители убийства, Мирослав Марчек и Томаш Сабо, получили 25 лет лишения свободы, Золтан Андрушко – 15 лет лишения свободы.

Роберт Фицо в связи с резонансным убийством Куцяка был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра в 2018 году на фоне массовых протестов.