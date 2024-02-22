Двоє робітників загинули під час обвалу мосту в Нідерландах

Двоє робітників загинули в Нідерландах після того, як обвалилася частина мосту, що будується.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент у місті Лохем стався після того, як троси обірвалися на арці мосту, яку піднімали на місце, і вона впала на землю.

фото ANP

Ще двоє людей отримали поранення і перебувають на лікуванні в лікарні.

Офіційні особи назвали обвалення мосту "нещасним випадком на виробництві" і заявили, що триває розслідування його причин.

Один із загиблих робітників був з Бельгії, а інший – з Польщі. Більше ніяких подробиць, таких як їхні імена або вік, не було надано.

Десятки людей спостерігали за тим, як частина мосту встановлювалася на місце, коли стався обвал. Повідомляється, що їм надають психологічну допомогу.

Міст має перетнути великий канал як частина нової кільцевої дороги, запланованої для Лохема, міста у східній провінції Гелдерланд.

Місцевий мер Себастьян ван 'т Ерве розповів, що всі були шоковані інцидентом.

"Ми розвивали будівництво протягом п'яти років. І ось, всього за один день, все це руйнується, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення", – сказав він.

Нагадаємо, у невеликому німецькому селі Аренсхоп у Балтійське море обвалився військовий бункер, побудований за часів НДР.

Раніше повідомляли, що внаслідок нещасного випадку на будівництві супермаркету в італійському місті Флоренція загинули щонайменше п'ятеро робітників.