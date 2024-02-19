У Німеччині у Балтійське море обвалився військовий бункер

У невеликому німецькому селі Аренсхоп у Балтійське море обвалився військовий бункер, побудований за часів НДР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Причиною інциденту стало те, що багатоденні дощі розмили грунт, через що бункер почав звалюватись у воду.

Бункер був однією з туристичних пам'яток балтійського приморського курорту в Мекленбурзі-Передній Померанії. Протягом останніх років тисячі відвідувачів, прогулюючись пляжем, милувалися спорудою часів холодної війни.

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Мер Аренсхопа Беньямін Гайнке заявив, що для цього інцидент не став несподіванкою – він прогнозував, що бункер простоїть ще рік або два.

На запитання, що тепер робити з бункером він відповів: "Я б волів, щоб він просто залишився там як своєрідний хвилеріз для захисту узбережжя".

Зруйнований бункер був частиною більшого військового об'єкту, побудованого у 1957 році. У той час на скелях між селами Вустров і Аренсхоп для спостереження за узбережжям розмістився підрозділ Національної народної армії НДР.

В його обов'язки входило попередження про наближення ворожих військ до НДР морем.

З 1990 року бункер не використовували. Уже тоді Балтійське море впритул наблизилося до військових споруд. Фахівці вважають, що 100 років тому берегова лінія в цьому місці простягалася на 70 метрів далі.

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