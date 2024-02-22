Двое рабочих погибли во время обвала моста в Нидерландах

Двое рабочих погибли в Нидерландах после того, как обвалилась часть строящегося моста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Инцидент в городе Лохем произошел после того, как тросы оборвались на арке моста, которую поднимали на место, и она упала на землю.

ANP

Еще два человека получили ранения и находятся на лечении в больнице.

Официальные лица назвали обрушение моста "несчастным случаем на производстве" и заявили, что продолжается расследование его причин.

Один из погибших рабочих был из Бельгии, а другой – из Польши. Больше никаких подробностей, таких как их имена или возраст, не было предоставлено.

Десятки людей наблюдали за тем, как часть моста устанавливалась на место, когда произошел обвал. Сообщается, что им оказывают психологическую помощь.

Мост должен пересечь большой канал как часть новой кольцевой дороги, запланированной для Лохема, города в восточной провинции Гелдерланд.

Местный мэр Себастьян ван 'т Эрве рассказал, что все были шокированы инцидентом.

"Мы развивали строительство в течение пяти лет. И вот, всего за один день, все это разрушается, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения", – сказал он.

Напомним, в небольшой немецкой деревне Аренсхоп в Балтийское море обвалился военный бункер, построенный во времена ГДР.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая на строительстве супермаркета в итальянском городе Флоренция погибли по меньшей мере пятеро рабочих.