Нещасний випадок на будівельному майданчику в Італії: кількість жертв зросла до 5

Через нещасний випадок на будівництві супермаркету в італійському місті Флоренція загинули щонайменше п'ятеро робітників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

"Мені щойно повідомили, що рятувальники знайшли тіло п'ятого робітника", – сказав президент регіону Тоскана Еудженіо Джані.

Пошукові команди працюють над тим, щоб дістатися до тіла під завалами. Раніше речник пожежників Лука Карі повідомив телеканалу RaiNews, що рятувальники знайшли тіло четвертого працівника.

"Маса завалів величезна. Потрібен час, щоб убезпечити місце трагедії", – зазначив він.

Як стверджує місцева влада, нещасний випадок стався, коли залізобетонна балка перекинулася на плиту будівлі, яка потім обвалилися, заваливши вісьмох чоловіків.

За попередніми оцінками, нещасний випадок стався через "структурний колапс" бетонної балки, який міг бути спричинений неправильним розташуванням або дефектом в її складі, повідомили офіційні особи.

Рятувальні команди витягли трьох робітників, яких доставили до місцевих лікарень, де повідомили, що вони перебувають у важкому стані, але не зазнали травм, що загрожують життю.

Прокуратура Флоренції розслідує інцидент, беручи до уваги звинувачення в недбалості та ненавмисному вбивстві, але наразі підозрювані не назвали.

Найбільші італійські профспілки розкритикували уряд за те, що той не вирішує питання безпеки на робочому місці, зокрема критерії субпідряду, та оголосили про проведення національних страйків у найближчі тижні.

Раніше повідомляли, що внаслідок нещасного випадку на будівництві супермаркету в італійському місті Флоренція у п'ятницю загинули троє робітників, ще двоє зникли безвісти.

У 2021 році, останньому році, за який є офіційні дані статистичного агентства Євростат, в Італії зареєстровано 601 випадок смерті на робочому місці. Це другий за величиною показник в Євросоюзі після Франції в тому ж році.