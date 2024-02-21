Протести фермерів: Зеленський пропонує владі Польщі зустріч на кордоні

Президент Володимир Зеленський 21 лютого звернувся до Польщі та Європейської комісії у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні, опублікованому в соцмережах українською та польською мовами, голова держави заявив про доручення уряду "найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні" між Україною та Польщею. Зеленський уточнив, що там буде присутній увесь склад українського уряду, включно з прем'єром і міністром оборони.

"І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", – додав він.

Зеленський висловив готовність також особисто прибути на зустріч разом з українським урядом.

"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", – сказав президент.

Наприкінці Зеленський сказав польською мовою: "Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібне рішення – між нами, Україною та Польщею, та для всієї Європи".

Нагадаємо, з 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.

Водночас на зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна порушила питання про новий інцидент із розсипаним зерном та отримала запевнення, що його розслідують.

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