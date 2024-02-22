CША знищили ще кілька ракет і безпілотник єменських хуситів

Військова місія США у Червоному морі у середу завдала ще кількох ударів по готових до пусків ракетах хуситів на території Ємену, а також збила ударний дрон.

Про це повідомило Центральне командування армії США, пише "Європейська правда".

У зведенні, опублікованому у четвер, CENTCOM відзвітував про удари по семи мобільних протикорабельних крилатих ракетах хуситів і одній пусковій установці для балістичних протикорабельних ракет, які були готові до застосування.

Ударів завдали між 12 годиною і 18:45 за місцевим часом, визначивши цілі як такі що є безпосередньою загрозою для торгових суден у регіоні та військових кораблів США.

Також у цей час збили ударний безпілотник хуситів.

Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден. Французькі сили у складі місії 20 лютого повідомили про знищення двох безпілотників єменських повстанців-хуситів.

У неділю ракета хуситів поцілила у торгове судно під прапором Белізу, яке прямувало у Червоне море, і завдала йому серйозних пошкоджень; екіпаж евакуював корабель, який підійшов на допомогу.