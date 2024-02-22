США уничтожили еще несколько ракет и беспилотник йеменских хуситов

Военная миссия США в Красном море в среду нанесла еще несколько ударов по готовым к пускам ракетам хуситов на территории Йемена, а также сбила ударный дрон.

Об этом сообщило Центральное командование армии США, пишет "Европейская правда".

В сводке, опубликованной в четверг, CENTCOM отчитался об ударах по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одной пусковой установке для баллистических противокорабельных ракет, которые были готовы к применению.

Удары нанесли между 12 часами и 18:45 по местному времени, определив цели как представляющие непосредственную угрозу для торговых судов в регионе и военных кораблей США.

Также в это время сбили ударный беспилотник хуситов.

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов. Французские силы в составе миссии 20 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.

В воскресенье ракета хуситов попала в торговое судно под флагом Белиза, которое направлялось в Красное море, и нанесла ему серьезные повреждения; экипаж эвакуировал подошедший на помощь корабль.