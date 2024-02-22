Данія працює, щоб перші F-16 прибули в Україну влітку

Данія працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Про це сказав на пресконференції міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу данського Міноборони.

Однак, за його словами, важко встановити точний графік передачі винищувачів.

"Є кілька умов, які мають бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, щоб все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка йтиме за планом", – зазначив міністр.

Остаточне передання перших данських винищувачів F-16 залежить, серед іншого, від того, що українські пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику та інфраструктуру.

Міжнародна коаліція військово-повітряних сил на підтримку України докладає всіх зусиль для забезпечення цього, зазначили в Міноборони Данії.

Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нагадаємо, у грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.

У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом