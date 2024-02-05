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Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 - загалом 24

Понеділок, 5 лютого 2024, 16:12

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її міністерство готує до відправки в Україну ще шість винищувачів F-16. 

Про це Оллонгрен повідомила у своєму Twitter (Х) у понеділок, пише "Європейська правда".

Таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24, зазначила міністерка. 

"Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії", – пояснила Оллонгрен.

Міністерство оборони Нідерландів в окремому повідомленні зазначило, що країна припинила обговорення можливого продажу 6 винищувачів F-16 з компанією Draken International. Обидві сторони дійшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.

22 грудня глава уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна ухвалила рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.

Також Нідерланди повідомили, що спрямують 18 винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів. 

На озброєнні Нідерландів перебувають 42 літаки F-16, однак більше вони не потрібні, оскільки країна переходить на сучасніші F-35.

В інтерв’ю "ЄП" Кайса Оллонгрен називала 2024 рік реальним терміном передачі винищувачів до України. 

Вона зазначила, що країна передасть Україні майже всі винищувачі F-16 – за винятком тих, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

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