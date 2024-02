Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 - загалом 24

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її міністерство готує до відправки в Україну ще шість винищувачів F-16.

Про це Оллонгрен повідомила у своєму Twitter (Х) у понеділок, пише "Європейська правда".

Таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24, зазначила міністерка.

"Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії", – пояснила Оллонгрен.

The Netherlands Ministry of Defence is readying 6 additional F-16 fighter aircraft for delivery to Ukraine. This brings the total number to 24 F-16s. 🇺🇦's aerial superiority is essential for countering Russian aggression.#StandWithUkraine