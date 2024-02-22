Дания работает, чтобы первые F-16 прибыли в Украину летом

Дания работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.

Об этом сказал на пресс-конференции министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу датского Минобороны.

Однако, по его словам, трудно установить точный график передачи истребителей.

"Есть несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Украина сможет использовать переданные самолеты. Однако я проинформировал согласительную комиссию, что сейчас мы работаем над тем, чтобы все прошло гладко этим летом, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет идти по плану", – отметил министр.

Окончательная передача первых датских истребителей F-16 зависит, среди прочего, от того, что украинские пилоты и необходимый персонал будут полностью обучены, а также от того, будет ли в Украине создана необходимая логистика и инфраструктура.

Международная коалиция военно-воздушных сил в поддержку Украины прилагает все усилия для обеспечения этого, отметили в Минобороны Дании.

Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.