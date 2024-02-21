Перша група українських пілотів завершить навчання на американських F-16 до літа
Перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.
Про це повідомила Національна гвардія Арізони, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального крила в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес підготовки триватиме кілька місяців.
За словами капітана Ерін Ханніган, речниці Національної гвардії Арізони, друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для керування американським винищувачем четвертого покоління.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, сказала Ханніган, хоча точний графік залежить від прогресу програми.
Раніше ЗМІ повідомили, що перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
Нагадаємо, у грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.
У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом
Канада надасть близько $44 млн на обслуговування переданих Україні F-16.